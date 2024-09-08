В частности эксперт советует использовать натуральные средства.

Обычно белые носки трудно стирать, ведь они быстрее впитывают пятна из-за светлой ткани, а кислота, которая содержится в грязи или маслах для тела, накапливается в волокнах, превращая их в тускло-серый цвет. Однако эксперт по стирке Марк Уокер поделился способом, который сделает носки снова белыми, пишет Express.

По его словам, лучшим способом восстановить белые носки является добавление пищевой соды в стиральную машину.

Как действует пищевая сода

"Если вы не пользуетесь отбеливателем, не паникуйте. Есть много способов сделать белые носки снова белыми без использования агрессивных химикатов. Пищевая сода - один из отличных вариантов, который можно сделать своими руками", - отмечает Уокер.

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В издании объячнили, что пищевая сода является щелочным веществом и может нейтрализовать кислые пятна от жира, бактерий или грязи, расщепляя их и облегчая очистку. Кроме того, сода имеет естественную зернистую текстуру, которая может физически оттирать пятна с ткани во время стирки, что помогает восстановить белые носки.

"Добавление пищевой соды в стиральную машину также помогает смягчить воду и усилит действие стирального порошка, который вы используете, поэтому он будет намного эффективнее, чем обычно, и в результате носки станут ярче", - советуют в материале.

Как сделать носки снова белыми

Сначала вам нужно наполнить чистую раковину теплой водой, а затем всыпать большое количество пищевой соды. Затем добавьте в воду грязные белые носки и оставьте их на три-четыре часа.

После этого выкрутите носки, положите их в стиральную машину и добавьте один стакан пищевой соды, смешанной с обычным моющим средством. По желанию в отсек для кондиционера можно добавить белый уксус, ведь он естественным образом расслабит волокна и смягчит носки.

"После того, как носки постираны, развесьте их на улице, чтобы они высохли на солнце, поскольку ультрафиолет в солнечном свете является естественным отбеливателем, который осветляет белую ткань и помогает убить бактерии, дезинфицируя их. Если вы не можете вывесить носки на улице, положите их в сушилку с низким уровнем сушки или развесьте на сушилке в помещении с хорошей вентиляцией возле открытого окна. После того, как носки высохнут, они должны полностью восстановиться и стать такими же белыми, как и в день, когда вы их купили", - уверяют в материале.

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