По словам эксперта, есть два способа предотвратить слезы во время нарезания лука.

Лук является основой многих блюд, однако как бы вы не хотели, многие из нас начинают плакать, как только начинают его нарезать. Это происходит из-за того, что лук выделяет фермент и серную кислоту. По информации Healthline, эти соединения создают раздражающий газ, который превращается в серную кислоту, когда касается слоя воды, покрывающей и защищающей наши глаза. После чего глаза вырабатывают слезы, чтобы "вымыть" раздражитель.

Однако шеф-повар Эрика Вайдс поделилась простыми трюками, которые помогут предотвратить слезотечение во время нарезания лука, передает Mirror.

"Есть два способа предотвратить слезы во время нарезания лука. Первый - это использование очень острого ножа... Чем острее нож, тем меньше вы плачете. Другое дело, что вы должны использовать правильную технику резки, а это означает, что когда вы режете лук, вы должны резать вперед, скользящими движениями", - советует эксперт.

Эрика показывает, как она толкает нож вниз и вперед, а не позволяет лезвию идти прямо по луковице. По ее словам, это предотвращает образование синяков на клетках лука, которые высвобождают больше раздражающих соединений.

Под постом шеф-повара подписчики оставили свои комментарии относительно этого совета. Многие из них уверяют, что такие рекомендации творят чудеса.

"Обычно мне приходится делать перерывы, но я помнила об этом во время приготовления пищи, и не пролила ни одной слезинки. Я даже нарезала лук шалот, который обычно меня очень раздражает", - написала одна из пользовательниц.

Кроме того, многие посоветовали положить лук в холодильник на 10-15 минут перед тем, как нарезать, утверждая, что это уменьшит жгучесть для глаз.

"Я держу свой лук в холодильнике... и никогда не плачу!", - восторженно рассказывал один человек.

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