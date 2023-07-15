Этот процесс не только занимает много времени, но и может значительно повлиять на качество сна.

Организация быта со временем меняется, поэтому хозяйки пересматривают свои взгляды на некоторые процессы, например глажку постельного белья. Разберемся поподробнее, можно ли не гладить постельное белье.

У этого процесса есть как плюсы, так и минусы. Из очевидных плюсов - это эстетика. Для педантичных людей важно видеть идеально выглаженное белье. Впрочем, процесс глажки занимает крайне много времени, а ткань помнется во время сна. Поэтому, хозяйки поняли, что постельное белье не надо гладить.

Почему нельзя гладить постельное белье?

Любые ткани во время глажки снижают гидроскопическую функцию, а следовательно хуже поглощают влагу. Сон будет нарушен, ведь ткань уже не сможет обеспечить нормальный температурный режим тела.

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Существует еще один факт, почему не рекомендуют гладить постельное белье. Дело в том, что в процессе глажки возникает накопление статического электричества. Спать, заворачиваясь в такое белье, дискомфортно для многих людей.

Если смятости вас слишком раздражают, то есть несколько способов, как не гладить постельное белье. Для того, чтобы нежелательных смятостей не было, рекомендуют равномерно развешать ее во время сушки, встряхнув перед этим.

Кроме того, современные стиральные машины часто оснащены сушками, или режимами глажки. Воспользуйтесь этими функциями, добавив кондиционер, или средство для смягчения воды.

Итак, мы разобрались, нужно ли гладить постельное белье после стирки. Теперь - к другим нюансам.

Какое постельное белье можно не гладить?

Натуральные ткани, как правило, после стирки имеют больше смятостей, чем синтетические. Поэтому, если в составе ткани есть синтетика, то она будет сохранять прямую форму после стирки.

Можно не гладить белье из таких материалов:

махра;

перкаль;

поликоттон;

пополин;

микрофибра.

Эти таканины сохраняют форму после стирки и не нуждаются в дополнительной глажке. Более того, утюг может испортить их преимущества.

Как гладить постельное белье?

В то же время в некоторых случаях отпадают вопросы, почему нужно гладить постельное белье. Например, если речь идет о младенцах. Малыша необходимо гладить все вещи, в том числе и постельное белье. Дополнительная термическая обработка помогает убить любых паразитов и бактерий, которые могут нанести вред ребенку.

Лучше всего гладить белье на мягкой гладильной доске. Настройте средний режим подачи тепла и воспользуйтесь функцией отпаривания. Таким способом эффективнее всего избавиться от смятостей ткани.

Некоторым мало гладильной доски для этого процесса. В поиске путей облегчения этого процесса люди иногда гладят прямо на кровати. Впрочем, можно ли гладить постельное белье на кровати? Это делать не рекомендовано, ведь качество вашего сна в такой постели значительно пострадает. Накопленное статическое электричество будет досаждать Вам еще долго после этого процесса.

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