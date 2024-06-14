Исследования показывают, что температура нашего тела естественным образом снижается, когда мы готовимся ко сну.

Во всех скандинавских странах люди верят в эффективность "свежего воздуха" для крепкого сна. Поэтому часто можно увидеть ряды колясок, полных спящих младенцев, припаркованных у датских кафе. И поэтому шведские родители рекомендуют выносить маленьких детей на балкон спать зимой.

В то же время, пишет Inc.com, идея "холодного сна" имеет научное потверждение.

Теплая, уютная постель может ассоциироваться у вас с засыпанием, но исследования показывают, что температура нашего тела естественным образом снижается, когда мы готовимся ко сну.

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"Когда вы собираетесь ложиться спать, вы чувствуете холод. Это происходит потому, что ваше тело охлаждается, готовясь ко сну. Ваше тело отключает внутренний термостат, чтобы снизить температуру, потому что именно так наш организм готовится ко сну. Наш мозг хочет более прохладной температуры, когда мы спим", - объясняет невролог из Техасского университета в Сан-Антонио и исследователь сна Океанис Вау.

Исследования показывают, что снижение температуры в спальне помогает людям крепче уснуть, подталкивая организм к тому, чтобы немного охладиться перед сном. Температура в комнате от 15,5 до 20 градусов является идеальной для максимального количества сна. Чем выше поднимается термометр, тем хуже люди спят.

Конечно, если сейчас лето или вы живете на юге, вам, возможно, придется включить кондиционер, чтобы опустить температуру в спальне до 20 градусов. Но личный опыт людей, и множество исследований говорят о том, что это может стоить того. Охлаждение спальни звучит безумно, но все признаки указывают на то, что этот скандинавский способ сна действительно работает.

Ранее специалисты по сну рассказали, что сон в теплой комнате может ускорить процесс старения.

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