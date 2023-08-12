Полиция была шокирована, когда просмотрела запись с камеры наблюдения в обворованном гараже.

Собака должна быть не только лучшим другом человека, но и охранником дома в отсутствие хозяина. Однако золотистый ретривер, принадлежащий жителю американского города Сан-Диего, наоборот встретил вора, как своего хорошего друга.

Как сообщает полицейское управление города, мужчина зашел в чужой гараж, неосторожно оставленный хозяином открытым и без присмотра, и пытался стащить дорогой велосипед. На опубликованных полицией кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что на мгновение вор испугался появления большого пса. Но собака повела себя так, будто вор является ее хорошим другом.

Мужчина, имевший явные признаки опьянения, поставил велосипед, чтобы немного поиграть с собакой. На видео присутствует звук, поэтому хорошо слышно, как вор раздает собаке комплименты, пока четвероногий к нему ластится.

"Где твой папочка? Твой папочка не должен оставлять гараж открытым. Папочка, где ты?" - говорил вор, играя с собакой.

Но быстро вору эта игра надоела, поэтому он сел на велосипед, стоимостью около 1300 долларов, и уехал. За все время собака так ни разу и не гавкнула.

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