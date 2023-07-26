Одному из офицеров секретной службы пришлось отбиваться от собаки стулом.

Немецкая овчарка президента Джо Байдена Командир (Commander) в прошлом году за четыре месяца перекусала семерых сотрудников Белого дома.

Как пишет издание Іndependent, это уже второй любимец Байдена, демонстрирующий грессивное поведение. Предыдущая собака, Мейджор, была возвращена домой в 2021 году после нескольких инцидентов, во время которых она укусила агентов Секретной службы.

Сообщение об агрессивности Командира исходит из внутренних сообщений секретной службы, полученных New York Post.

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В частности, 3 ноября офицер секретной службы был отправлен в больницу после того, как собака укусила его за руку и бедро. Второй инцидент произошел 10 ноября, когда Командир якобы укусил офицера за бедро во время прогулки с первой леди Джилл Байден в саду Кеннеди.

Несколько дней спустя другой офицер рассказал, что ему пришлось отбиваться от домашнего любимца стулом.

Через несколько недель Командир сорвал кожу с руки другого офицера секретной службы. Через месяц собака укусила за спину техника Службы безопасности в президентской резиденции Уилмингтон, штат Делавэр.

По словам инспектора секретной службы, почти каждый чиновник в Белом доме упоминал о конкретных инцидентах, связанных с собакой.

Белый дом - последние новости

Ранее в этом месяце в вестибюле Белого дома нашли пакет с кокаином. При этом после недельного расследования американские спецслужбы так и не смогли понять, кто же его там оставил. Республиканцы воспользовались этим инцидентом, чтобы в очередной раз покритиковать своих политических оппонентов.

В то же время, по последним опросам, американцы после предстоящих выборов не желают видеть в Белом доме ни Байдена, ни его ближайшего конкурента Дональда Трампа. В то же время пока особой альтернативы этим двум дедушкам на выборах нет.

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