Они сократили свой список до трех вариантов, а потом доверили собаке сделать окончательный выбор.

Выбрать имя ребенку не всегда легко, особенно если у вас есть несколько вариантов, между которыми вы сомневаетесь. И одна супружеская пара нашла оригинальный выход из ситуации, доверив выбор своему псу, пишет Mirror.

Кортни и Оливер Брукс выбирали имя для своего сына, пока они не застряли между тремя вариантами - Кейси, Броуди и Джексоном. После чего они переложили выбор на своего двухлетнего пса - помесь спаниеля с терьером, Гаса.

Они отвели пса в ближайший парк с тремя мячами, на каждом из которых было написано одно из их имен. Затем они разбросали мячи по парку и позволили Гасу бежать к тому, который он хотел. И когда пес вернулся с мячом, на котором было написано "Броуди", они решили остановиться на этом имени для своего первенца.

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Кортни и Оливер заявили, что Броуди в любом случае был их фаворитом из трех имен.

"Мы так долго мучились с именами. Нам с самого начала нравился Джексон, а Кейси был семейным предложением. Мы были на свадьбе и спрашивали людей, как зовут их сыновей, и один сказал, что Броуди — нам просто понравилось... мы попросили Гаса помочь. Он выбрал Броуди, а затем продолжал выбирать его. В любом случае, оно было нашм любимым", - рассказали они.

Также пара заявила, что пес просто обожает родившегося малыша и заверила, что, когда у них появится еще один ребенок, Гасу снова придется выбрать ему имя.

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