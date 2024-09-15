Иногда самым важным вопросом при установке стиральной машины является то, где именно вы хотите или можете ее разместить, пишет Tom's Guide. Эксперты раскрыли топ-3 худших и лучших места для того, чтобы расположить эту технику и не пожалеть об этом.
Худшие места
Владелец компании ASAP Restoration LLC Джош Рудин заявил для издания, что без наличия свободной комнаты на верхнем этаже, которую можно было бы превратить в прачечную, располагать стиральную машину там очень опасно.
"Если произойдет затопление на верхнем этаже, вода обычно стекает в нижние этажи, повреждая комнаты. Это может привести к тому, что ваш дом станет непригодным для жизни на время ремонта, или, что ещё хуже, если утечка останется незамеченной, может возникнуть плесень по всему дому", - отметил он.Видео дня
Кроме того, эксперт признается, что прихожая тоже не лучшее место для расположения этого вида техники.
"Хотя может показаться хорошей идеей убрать стиральную и сушильную машины с глаз долой, на самом деле, когда вам нужно начать стирку, они создадут неудобства в узком коридоре, где не останется места для передвижения", — добавил Рудин.
И последним из трех мест, где не стоит размещать стиральную машину, выступают открытые жилые пространства, пишет СМИ. Основатель и старший архитектор Studio 29 Architects ltd Маргерита Тумигер для медиа заявила, что звук работающей стиральной машины не может не раздражать, особенно когда вы принимаете пищу или отдыхаете.
Лучшие места
В свою очередь, эксперты назвали 3 места, которые идеально подойдут для того, чтобы разместить там стиральную машину. Одним из них является "комната для грязной обуви" — обычно они расположены рядом с гаражом или выходом на улицу. Еще одной лучшей локацией для стиральной машины выступает подвал, который защищен от большинства видов повреждений и в случае затопления не испортит все имущество.
И напоследок эксперты назвали — гараж.
"Гараж — отличное место для стиральной машины, поскольку там меньше шансов на порчу имущества в случае катастрофы", — заявил Рудин.
Проблемы и лайфхаки со стиральной машиной
Напомним, ранее УНИАН называл 7 устаревших привычек стирки, из-за которых одежда и стиралка могут испортиться. Эксперты заявляют, что, к примеру, нужно научиться разделять грязное белье по цвету и типу ткани; не добавлять больше моющего средства в надежде, что одежда будет чище и так далее.
Кроме того, мало кто вообще догадывается, куда на самом деле нужно заливать гель для стирки. Есть всего три отсека в выдвижном лотке стиральной машины — для предварительной стирки, для основной стирки и для кондиционера.