Эксперты назвали несколько локаций в вашем доме, где точно не стоит ставить стиральную машину по несколькими причинам.

Иногда самым важным вопросом при установке стиральной машины является то, где именно вы хотите или можете ее разместить, пишет Tom's Guide. Эксперты раскрыли топ-3 худших и лучших места для того, чтобы расположить эту технику и не пожалеть об этом.

Худшие места

Владелец компании ASAP Restoration LLC Джош Рудин заявил для издания, что без наличия свободной комнаты на верхнем этаже, которую можно было бы превратить в прачечную, располагать стиральную машину там очень опасно.

"Если произойдет затопление на верхнем этаже, вода обычно стекает в нижние этажи, повреждая комнаты. Это может привести к тому, что ваш дом станет непригодным для жизни на время ремонта, или, что ещё хуже, если утечка останется незамеченной, может возникнуть плесень по всему дому", - отметил он. Видео дня

Кроме того, эксперт признается, что прихожая тоже не лучшее место для расположения этого вида техники.

"Хотя может показаться хорошей идеей убрать стиральную и сушильную машины с глаз долой, на самом деле, когда вам нужно начать стирку, они создадут неудобства в узком коридоре, где не останется места для передвижения", — добавил Рудин.

И последним из трех мест, где не стоит размещать стиральную машину, выступают открытые жилые пространства, пишет СМИ. Основатель и старший архитектор Studio 29 Architects ltd Маргерита Тумигер для медиа заявила, что звук работающей стиральной машины не может не раздражать, особенно когда вы принимаете пищу или отдыхаете.

Лучшие места

В свою очередь, эксперты назвали 3 места, которые идеально подойдут для того, чтобы разместить там стиральную машину. Одним из них является "комната для грязной обуви" — обычно они расположены рядом с гаражом или выходом на улицу. Еще одной лучшей локацией для стиральной машины выступает подвал, который защищен от большинства видов повреждений и в случае затопления не испортит все имущество.

И напоследок эксперты назвали — гараж.

"Гараж — отличное место для стиральной машины, поскольку там меньше шансов на порчу имущества в случае катастрофы", — заявил Рудин.

Проблемы и лайфхаки со стиральной машиной

Напомним, ранее УНИАН называл 7 устаревших привычек стирки, из-за которых одежда и стиралка могут испортиться. Эксперты заявляют, что, к примеру, нужно научиться разделять грязное белье по цвету и типу ткани; не добавлять больше моющего средства в надежде, что одежда будет чище и так далее.

Кроме того, мало кто вообще догадывается, куда на самом деле нужно заливать гель для стирки. Есть всего три отсека в выдвижном лотке стиральной машины — для предварительной стирки, для основной стирки и для кондиционера.

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