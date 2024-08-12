Обратите внимание, что если заливать гель в не предназначенные для этого места, машинка может сломаться.

Гель давно стал хорошей заменой стиральному порошку. От него не остаются разводы, и он эффективнее борется с загрязнениями. Но несмотря на его популярность, многие не знают, куда заливать жидкое средство для стирки. УНИАН расскажет о способах, которые подойдут для любой стиральной машинки.

Куда заливать гель для стирки - разбираемся в обозначениях

Зачастую производители расписывают, куда и что лить в инструкциях к стиральным машинкам. Но как понять куда заливать гель для стирки, если инструкции под рукой нет, или вы впервые пользуетесь "стиралкой", и обозначения в лотке вам незнакомы?

Перед тем как разбираться, куда заливать гель в стиральной машине, расскажем, для чего предназначены разные отсеки в выдвижном лотке. Всего их три:

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Отсек для предварительной стирки. Зачастую он обозначается цифрами I или 1.

Зачастую он обозначается цифрами I или 1. Отсек для основной стирки. Он обозначается как II или 2 и является именно тем, куда заливать гель в стиральной машине.

Он обозначается как II или 2 и является именно тем, куда заливать гель в стиральной машине. Отсек для кондиционера. На нем нарисован цветочек или звездочка. Сюда нужно вливать кондиционер или размягчитель ткани.

Стоит отметить, что лоток - не единственное место, куда правильно заливать гель для стирки. Жидкие средства также можно добавлять сразу в барабан. Но этот способ подходит не для всех моделей стиральных машинок.

Правильно используем гель для стирки - куда заливать нельзя

Теперь, когда мы разобрались, куда добавлять средство, поговорим, о том, куда его лить строго запрещено. Во-первых, это отсек для кондиционера. Добавление туда геля может привести к неправильной работе "стиралки" и плохой очистке ткани от загрязнений.

Также нельзя заливать средство в отверстия, предназначенные для слива или подачи воды, и в вентиляционные отверстия. Это может привести к дорогостоящему ремонту или даже замене техники.

Кроме того, не рекомендуется вливать средство в отсек для предварительной стирки, если эта функция не используется.

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