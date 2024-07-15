Соль и пищевая сода могут стать вашими незаменимыми помощниками в уходе за стиральной машиной. Это не только эффективно, но и безопасно.
В данной публикации УНИАН расскажет, как правильно пользоваться самыми популярными лайфхаками с солью, содой и стиральной машиной. Эти натуральные средства помогут вам поддерживать чистоту и работоспособность вашей техники без применения агрессивных химикатов.
Для чего кладут соль в стиральную машину
Соль в стиральную машину кладут по нескольким причинам, каждая из которых помогает улучшить работу устройства и качество стирки:
- Предотвращение накипи. Помогает смягчить воду, что уменьшает образование накипи на нагревательных элементах и внутренних компонентах машины. Это продлевает срок службы устройства и улучшает его эффективность.
- Очистка и дезинфекция. Обладает антисептическими свойствами, что помогает устранять бактерии и неприятные запахи, которые могут накапливаться со временем.
- Удаление загрязнений. Может помогать в удалении остатков моющих средств и других загрязнений, которые остаются в барабане и на стенках после стирки.
- Улучшение качества стирки. Смягчает воду, что позволяет моющим средствам лучше растворяться и эффективнее действовать. Это улучшает качество стирки, делая белье чище и свежее.
Среди преимуществ использования соли по указанным причинам и для достижения соответствующих целей следует выделить экономичность, экологичность и эффективность.
Как почистить стиральную машину солью - простой лайфхак
Если вы задумывались, как почистить стиральную машину солью, то процедура довольно проста. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
- Убедитесь, что машина пуста. Извлеките все вещи из барабана.
- Используйте обычную поваренную соль или соль для посудомоечных машин. Не рекомендуется использовать крупную соль, так как она может не полностью раствориться.
- Насыпьте чайную ложку соли прямо в барабан.
- Выберите программу стирки с высокой температурой. Это поможет соли раствориться и эффективно очистить технику от накипи и загрязнений.
Проводите такую чистку раз в месяц для поддержания чистоты и эффективности работы стиральной машины. Для более глубокой чистки можно чередовать использование соли и других натуральных средств, таких как пищевая сода или уксус.
Используя этот метод, вы сможете поддерживать технику в хорошем состоянии и обеспечивать ей длительный срок службы.
Можно ли бросать пищевую соду в стиральную машину
Ответ прост: безусловно. Сода - тоже отличный природный очиститель и дезодорант. Она помогает избавиться от неприятных запахов и освежить машину.
Для получения максимального эффекта нужно добавить около полстакана соды в барабан и запустить обычный цикл стирки.
Напомним, ранее УНИАН писал, как почистить стиральную машину от накипи.