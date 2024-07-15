Соль в стиральную машину кладут по нескольким причинам / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Соль и пищевая сода могут стать вашими незаменимыми помощниками в уходе за стиральной машиной. Это не только эффективно, но и безопасно.

В данной публикации УНИАН расскажет, как правильно пользоваться самыми популярными лайфхаками с солью, содой и стиральной машиной. Эти натуральные средства помогут вам поддерживать чистоту и работоспособность вашей техники без применения агрессивных химикатов.

Для чего кладут соль в стиральную машину

Соль в стиральную машину кладут по нескольким причинам, каждая из которых помогает улучшить работу устройства и качество стирки:

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  • Предотвращение накипи. Помогает смягчить воду, что уменьшает образование накипи на нагревательных элементах и внутренних компонентах машины. Это продлевает срок службы устройства и улучшает его эффективность.
  • Очистка и дезинфекция. Обладает антисептическими свойствами, что помогает устранять бактерии и неприятные запахи, которые могут накапливаться со временем.
  • Удаление загрязнений. Может помогать в удалении остатков моющих средств и других загрязнений, которые остаются в барабане и на стенках после стирки.
  • Улучшение качества стирки. Смягчает воду, что позволяет моющим средствам лучше растворяться и эффективнее действовать. Это улучшает качество стирки, делая белье чище и свежее.

Среди преимуществ использования соли по указанным причинам и для достижения соответствующих целей следует выделить экономичность, экологичность и эффективность.

Как почистить стиральную машину солью - простой лайфхак

Если вы задумывались, как почистить стиральную машину солью, то процедура довольно проста. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

  • Убедитесь, что машина пуста. Извлеките все вещи из барабана.
  • Используйте обычную поваренную соль или соль для посудомоечных машин. Не рекомендуется использовать крупную соль, так как она может не полностью раствориться.
  • Насыпьте чайную ложку соли прямо в барабан.
  • Выберите программу стирки с высокой температурой. Это поможет соли раствориться и эффективно очистить технику от накипи и загрязнений.

Проводите такую чистку раз в месяц для поддержания чистоты и эффективности работы стиральной машины. Для более глубокой чистки можно чередовать использование соли и других натуральных средств, таких как пищевая сода или уксус.

Используя этот метод, вы сможете поддерживать технику в хорошем состоянии и обеспечивать ей длительный срок службы.

Можно ли бросать пищевую соду в стиральную машину

Ответ прост: безусловно. Сода - тоже отличный природный очиститель и дезодорант. Она помогает избавиться от неприятных запахов и освежить машину.

Для получения максимального эффекта нужно добавить около полстакана соды в барабан и запустить обычный цикл стирки.

Напомним, ранее УНИАН писал, как почистить стиральную машину от накипи.

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