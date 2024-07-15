Этот способ экономичный, экологичный и эффективный.

Соль и пищевая сода могут стать вашими незаменимыми помощниками в уходе за стиральной машиной. Это не только эффективно, но и безопасно.

В данной публикации УНИАН расскажет, как правильно пользоваться самыми популярными лайфхаками с солью, содой и стиральной машиной. Эти натуральные средства помогут вам поддерживать чистоту и работоспособность вашей техники без применения агрессивных химикатов.

Для чего кладут соль в стиральную машину

Соль в стиральную машину кладут по нескольким причинам, каждая из которых помогает улучшить работу устройства и качество стирки:

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Предотвращение накипи . Помогает смягчить воду, что уменьшает образование накипи на нагревательных элементах и внутренних компонентах машины. Это продлевает срок службы устройства и улучшает его эффективность.

. Помогает смягчить воду, что уменьшает образование накипи на нагревательных элементах и внутренних компонентах машины. Это продлевает срок службы устройства и улучшает его эффективность. Очистка и дезинфекция . Обладает антисептическими свойствами, что помогает устранять бактерии и неприятные запахи, которые могут накапливаться со временем.

. Обладает антисептическими свойствами, что помогает устранять бактерии и неприятные запахи, которые могут накапливаться со временем. Удаление загрязнений . Может помогать в удалении остатков моющих средств и других загрязнений, которые остаются в барабане и на стенках после стирки.

. Может помогать в удалении остатков моющих средств и других загрязнений, которые остаются в барабане и на стенках после стирки. Улучшение качества стирки. Смягчает воду, что позволяет моющим средствам лучше растворяться и эффективнее действовать. Это улучшает качество стирки, делая белье чище и свежее.

Среди преимуществ использования соли по указанным причинам и для достижения соответствующих целей следует выделить экономичность, экологичность и эффективность.

Как почистить стиральную машину солью - простой лайфхак

Если вы задумывались, как почистить стиральную машину солью, то процедура довольно проста. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

Убедитесь, что машина пуста. Извлеките все вещи из барабана.

Используйте обычную поваренную соль или соль для посудомоечных машин. Не рекомендуется использовать крупную соль, так как она может не полностью раствориться.

Насыпьте чайную ложку соли прямо в барабан.

Выберите программу стирки с высокой температурой. Это поможет соли раствориться и эффективно очистить технику от накипи и загрязнений.

Проводите такую чистку раз в месяц для поддержания чистоты и эффективности работы стиральной машины. Для более глубокой чистки можно чередовать использование соли и других натуральных средств, таких как пищевая сода или уксус.

Используя этот метод, вы сможете поддерживать технику в хорошем состоянии и обеспечивать ей длительный срок службы.

Можно ли бросать пищевую соду в стиральную машину

Ответ прост: безусловно. Сода - тоже отличный природный очиститель и дезодорант. Она помогает избавиться от неприятных запахов и освежить машину.

Для получения максимального эффекта нужно добавить около полстакана соды в барабан и запустить обычный цикл стирки.

Напомним, ранее УНИАН писал, как почистить стиральную машину от накипи.

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