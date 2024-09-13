Пришло время отказаться от некоторых привычек и советов, которыми мы пользовались много лет.

Для многих стирка - страшное дело. Когда вы чувствуете это - возможно, будет полезно остановиться и поблагодарить, что моющие средства для стирки, стиральные машины и сушки одежды уже не те, что были раньше, пишет Real Simple.

Так, современные моющие средства предлагаются в дозированных количествах, содержат более эффективные моющие ферменты и являются более безопасными для окружающей среды. А стиральные машины больше, бережнее для одежды и программируются почти для любого типа ткани и объема загрузки.

"Кроме того, автоматические сушилки упрощают процесс сушки одежды на улице в холодную погоду, предлагают выбор циклов для каждой ткани и даже дезинфицируют одежду. Со всеми этими инновациями пришло время отказаться от некоторых привычек стирки и советов, которыми мы пользовались много лет", - говорится в статье. Видео дня

Издание предлагает отказаться от семи устаревших привычек стирки.

Вы делаете понедельник "днем стирки"

"Стирать в понедельник, гладить во вторник, чинить вещи в среду, замачивать в четверг, отчищать в пятницу и вываривать в субботу". Это мантра, которую выучила каждая молодая женщина много лет назад. Забудьте об этих правилах, поскольку это может быть непосильным.

Раскладывайте вещи в несколько корзин и научите домочадцев разделять грязное белье по цвету и типу ткани. Бросьте белье в прачечную перед работой и перенесите его в сушильную машину в конце дня. Загрузите стиралку еще раз перед сном и высушите белье на следующее утро. Каждую партию чистого белья сложите и уберите, чтобы гора не росла.

Вы используете горячую воду для того, чтобы одежда была чище

Когда-то одежду кипятили в большой кастрюле с горячей водой на огне, чтобы она была чистой. Эта одежда была либо из тяжелого хлопка, либо из льна, который выдерживал высокие температуры. Современные синтетические ткани и тонкотканый натуральный шелк и хлопок не выдерживают многократной чистки горячей водой.

С повышением эффективности очистки сверхмощных стиральных порошков для удаления большинства пятен и грязи достаточно холодной или теплой воды.

Вы добавляете больше моющего средства для того, чтобы одежда была чище

Добавление большего количества моющего средства во время каждой стирки может показаться решением проблемы, но на самом деле это может ухудшить ситуацию. Большое количество стирального средства оставляет на тканях остатки, которые улавливают грязь и запахи, а также делают одежду жесткой.

Одной из худших привычек стирки является загружать стиральную машину и поливать грязную одежду жидким моющим средством или бросать туда горсть капсул стирального средства. Высокоэффективным стиральным машинам требуется только одна порция или около двух чайных ложек жидкого стирального порошка на полную загрузку белья.

Вы думаете, что наполненная ароматами одежда является чистой

Хотя вам может нравиться запах стирального средства, который остается на одежде после стирки, это не означает, что ткань чистая. Чистое белье не имеет запаха жира, пота или пищи. Стиральные средства с сильным запахом часто маскируют эти запахи, но они возвращаются, когда тепло нашего тела выделяет их из ткани.

Попробуйте постирать одежду моющим средством без запаха, чтобы увидеть, чистая ли ваша одежда.

Вы никогда не меняете программы стиральной и сушильной машин

Вы сэкономите деньги и получите лучшие результаты стирки, если потратите время на изменение программ загрузки, цикла стирки, температуры воды и настроек сушильной машины для каждой стирки.

Учитывайте размер загрузки, уровень загрязнения и тип ткани, которую вы стираете каждый раз, когда загружаете стиральную или сушильную машину.

Вы думаете, что вам не нужно читать этикетки по уходу за одеждой

Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с тем, что одежда усаживалась или расплывалась красителем по всему белью, или куртка из микрофибры взялась катышками? Эти проблемы наверняка можно было бы предотвратить, если бы вы нашли время, чтобы прочитать этикетки по уходу.

Этикетки указывают на тип ткани и содержат инструкции по стирке вещей. Хотя большинство производителей рекомендует самый консервативный метод стирки, чтобы одежда выглядела новой, имея определенный опыт, вы можете решить, стирать ли вещь в стиральной машине, вручную или в химчистке.

Вы верите, что стиральная машина очищается после каждой стирки

Даже вся вода, которая используется во время полной стирки и полоскания, не уберегает вашу стиральную машину от задержки в ней грязи, волос и другого мусора.

Очистка стиральной машины хотя бы раз в месяц обеспечит вам более чистое белье и предотвратит дорогостоящий ремонт засоренного водопровода.

Другие полезные советы по быту

Эксперт по уборке и дизайнер интерьера Лаура Чидди поделилась советами, как удалить пятна шоколада с мебели. По её словам, пятна от шоколада необходимо убрать, как только вы их заметили.

В то же время эксперт советует не растирать пятна на загрязненной мебели, поскольку это может усугубить ситуацию.

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