Благодаря такому лайфхаку авокадо будет "изумительно" вкусным.

Авокадо является популярным фруктом, который многие любят добавлять к тосту на завтрак или другим блюдам. Однако для того, чтобы авокадо действительно имело хороший вид, его нужно правильно хранить и дать ему созреть до идеального состояния. Однако проблема заключается в том, что часто авокадо являются твердыми, когда вы их покупаете в магазине, даже если на них пишет "готовые к употреблению", пишет Express.

Для того, чтобы авокадо созрело быстрее, эксперт Кирк Мюнценбергер поделился своим методом созревания авокадо, который, как он говорит, сделает фрукт "удивительным на вкус".

"Этот совет абсолютно меняет правила игры. Как созреть авокадо (естественным путем) за один день! Вы когда-нибудь ходили в магазин в поисках спелого авокадо, но находили его твердым, как камень? С этим советом вам не придется ждать пять дней, пока они созреют на вашей кухонной полке, и вы вмиг вернетесь к свежему гуакамоле или домашним тостам с авокадо!", - подписал Мюнценбергер свое видео в Instagram.

По его словам, нужно положить недозрелый авокадо в коричневый бумажный пакет вместе с фруктами, которые "сильно выделяют газ этилен". Это могут быть яблоки, бананы или киви. Кирка положил в пакет два яблока и несколько бананов.

После этого он плотно сворачивает бумажный пакет и оставляет его на ночь, уже на утро авокадо имеет "созревший" вид.

Кирк показал, насколько твердыми были авокадо до использования этого метода и насколько мягкими они стали на следующий день.

"Если у вас есть идеально спелый авокадо, но вы еще не готовы его использовать, положите его в холодильник. Прохлада холодильника поможет сохранить свежесть авокадо еще на несколько дней. Если вы уже разрезали авокадо, не дайте ему побуреть, оставив косточку, добавив лимонный сок и надежно завернув его в пищевую пленку. Вы также можете заморозить авокадо кусочками или в виде пюре", - посоветовали в Express.

Другие интересности об авокадо

Ранее диетологи объяснили, в чем польза авокадо для здоровья. По их словам, авокадо снижает риск заболеваний, помогает пищеварению и способствует здоровью мозга.

Также садоводы рассказали, как вырастить тропическое дерево авокадо дома. Для этого они советуют выбирать карликовый сорт, обеспечить его достаточным освещением, пересаживать ежегодно и регулярно поливать.

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