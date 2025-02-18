Отмечается, что этот фрукт имеет благоприятное влияние на состояние здоровья.

Если тост с авокадо входит в ваш завтрак, то велика вероятность, что вы съели свою порцию авокадо. Этот фрукт невероятно популярен.

Издание Martha Stewart выяснило, что будет, если есть авокадо каждый день.

Авокадо - фрукт родом из Мексики и Центральной Америки. С ботанической точки зрения он считается ягодой, но часто его едят как овощ. Известные также как аллигаторовы груши, авокадо растут на деревьях и относятся к семейству лавровых, в которое входят корица и лавровый лист.

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Авокадо - польза и вред

Снижает риск заболеваний

Авокадо богат хорошими жирами, известными как мононенасыщенные жирные кислоты, говорит Кэнданс Пампер, зарегистрированный диетолог в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо. Эти жиры способны бороться с воспалением и окислительным стрессом - двумя ключевыми факторами, участвующими в развитии хронических заболеваний.

Помогает пищеварению

"Авокадо также является хорошим источником пищевых волокон, - делится Пампер.- Эта клетчатка действует как пребиотик или вещество, которое поддерживает здоровье пищеварения, питая полезные бактерии кишечника и способствуя их росту".

Эта клетчатка также помогает уменьшить воспаление и улучшить разнообразие кишечных бактерий, что способствует регулярному опорожнению кишечника, говорит диетолог.

Благоприятствует здоровью мозга

Полезные жиры авокадо помогают уменьшить воспаление и увеличить приток крови к мозгу, говорит Пампер. В авокадо также много витамина Е - антиоксиданта, который может помочь замедлить прогрессирование возрастного неврологического спада, добавляет она.

"Другие питательные вещества, содержащиеся в авокадо, включая калий, магний, витамин B6 и фолат, полезны для мозга, поскольку они играют роль в развитии и функционировании мозга, двигательном контроле, обучении, памяти, познании и настроении", - говорит Пампер.

Поддерживает сердце

Еще одна польза авокадо для здоровья связана с сердцем. Для начала, клетчатка и жиры, содержащиеся в этом фрукте, помогают снизить уровень холестерина в крови, который является основным фактором риска развития сердечных заболеваний.

"Авокадо также содержит фитостеролы, или растительные стеролы, - добавляет Пампер. - Эти вещества, как известно, снижают уровень холестерина в крови и кровяное давление, тем самым защищая сердце."

Как выбрать авокадо в магазине

Спелые авокадо могут быстро испортиться, поэтому купить идеальный экземпляр может быть непросто.

"Если вы хотите использовать его в тот же день, слегка надавите на кожуру, - советует Ванесса Али, магистр кулинарии и доцент Колледжа пищевых инноваций и технологий при Университете Джонсона и Уэльса. - Она должна слегка подаваться на ощупь без кашицы. Цвет также может быть подсказкой. Авокадо Хасс, самый распространенный сорт, темнеет по мере созревания, превращаясь из ярко-зеленого в почти черный".

Кроме того, по ее словам, если вам нужно хранить авокадо, то выбирайте более твердые, с равномерным зеленым цветом и дайте им дозреть при комнатной температуре.

Али советует при покупке удалить небольшую плодоножку в верхней части и проверить мякоть под ней. Если она зеленая, то можно брать, но если она коричневая, то, скорее всего, авокадо перезрел.

Ранее УНИАН писал, как заставить авокадо созреть за одну ночь.

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