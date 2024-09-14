Такие пресмыкающиеся являются не очень приятной находкой в доме.

Во время брачного сезона пауков людям стоит ожидать увеличения количества жутких пресмыкающихся в своем жилище. Поэтому эксперт Шантель Мила поделилась своими советами, как остановить этих вредителей на их пути, пишет Mirror.

Несмотря на то, что встретить пауков дома можно в течение года, осенью они становятся активнее, ведь у них начинается брачный сезон. В частности они используют это время, чтобы спрятаться от холода и поселиться в спальнях и ванных комнатах.

В таких случаях Мила советует использовать розмарин, воду и апельсиновое масло. Таким образом эти средства защитят ваш дом от пауков, плодовых мушек и ползучих клопов.

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"Смешайте чашку воды с веточками розмарина. Опрыскайте окна и двери - пауки ненавидят запах розмарина, поэтому он отпугивает их от проникновения в ваш дом", - объясняет эксперт.

Также женщина поделилась еще одним советом, как выгнать плодовых мух из дома.

"Вылейте кипяток в канализацию, чтобы отпугнуть плодовых мушек и их яйца", - отметила Мила.

И третьим советом является - не дать другим ползучим насекомым почувствовать себя как дома.

"Добавьте апельсиновое масло на швабру, чтобы отпугивать ползучих насекомых", - рекомендует она.

Однако она призвала людей быть осторожными при использовании эфирных масел возле домашних животных.

Другие лайфхаки от экспертов

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