Пятна от шоколада необходимо убрать, как только вы их заметили.

Мы все любим шоколад, но большинство из нас знают по собственному опыту, что убрать его следы с мебели и одежды может быть кошмаром. Эксперт по уборке и дизайнер интерьера Лаура Чидди поделилась с изданием Express секретом, как преодолеть эту проблему.

По ее словам, пятна от шоколада необходимо убрать, как только вы их заметили, - удаляя излишки шоколада с мебели ложкой. При этом она советует не растирать пятна на загрязненной мебели, поскольку это может усугубить ситуацию.

"Избегайте трения, поскольку грязь может зайти глубже в волокна обивки", - говорит эксперт. Видео дня

Она рекомендует применять моющий раствор, изготовленный из чайной ложки мыльного средства и стакана воды. Для этого надо окунуть тряпку в моющий раствор, отжать избыток воды и потереть ею пятно от его края к центру.

"Ненадолго оставьте раствор на обивке. Затем промокните пятно сухой тканью из микрофибры и удалите излишки мыла. Важно, чтобы вы позволили средству полностью высохнуть: это позволит вам лучше контролировать пятно", - говорит эксперт.

По ее словам, после того, как следы высохнут, остатки грязи необходимо соскоблить и пропылесосить, чтобы удалить любой мусор.

"Далее создайте очищающий раствор, смешав одну столовую ложку мыльного средства для посуды и два стакана воды. Получив раствор, осторожно похлопайте губкой загрязненный участок, пока он не высохнет, повторяя этот процесс, пока не будете довольны результатами", - посоветовала Чидди.

Полезные советы для дома

Эксперт рассказал, почему не стоит использовать чемоданы для хранения вещей. По словам Скотти Эванса, вместо этого лучше использовать специально разработанные коробки.

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