Укус паука каракурта может привести к смерти человека.

В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" резко возросло количество самок паука каракурта или "черных вдов", укус которых может быть смертельным для человека.

Согласно сообщению администрации заповедника, их обнаружили на побережье лиманов Малошаганский и Джантшейский. Впоследствии во время более детального обследования территории сотрудник парка зафиксировал, что местами в прибрежной защитной полосе указанных водоемов на одном квадратном метре можно увидеть 2-3 самки "черной вдовы".

"Были годы и даже десятилетия, когда о каракурте ничего не было слышно, а после изменения погодных условий он снова "появлялся", поскольку численность его резко возрастала. Обычно это происходило тогда, когда жаркая и засушливая погода - именно такие условия благоприятны для этого вида", - отметили в парке.

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Также говорится, что сокращение естественных биотопов в результате деятельности человека приведет к постепенному переселению каракурта в антропогенные биотопы (искусственно созданные объекты), что влечет за собой большую опасность для человека.

Ученые обращают внимание на то, что каракурт является опасным для человека пауком. Его яд оказывает токсическое действие на центральную и периферическую нервную систему, вызывает отравление всего организма и может привести к смерти.

В Украине распространен один вид рода, который встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Укус его в 50 раз более ядовитый, чем укус тарантула. Селятся каракурты в местах, где растут сорняки, для жилья плетут гнездо из паутины, прикрепляя его к траве.

Эти пауки имеют восемь глаз, которые располагаются в два ряда. Ноги без толстых шипов, но с многочисленными щетинками. Брюшко часто округлое, даже шарообразное. Самка, которая по размерам достигает 2 см, имеет бархатно-черный цвет. Во время размножения у нее на брюшке появляются красные крапинки. Самцы меньше самок. После спаривания, если самец не успевает убежать, самка его съедает, за что и получила название "черная вдова".

По оценке специалистов, пауки никогда не нападают первыми и без причины. Наиболее частыми являются случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, предварительно не проверив ее, которую самки облюбовали себе для гнезда.

После укуса на коже появляется маленькое красное пятнышко, которое быстро бледнеет. Укус каракурта может вызвать психическую неуравновешенность у человека, жгучую боль, которая через 15-30 минут распространяется по всему телу. У пострадавшего возникает боль в области живота, слюноотделение и потоотделение, нарушение работы сердца, затруднение дыхания.

"Специальная противокаракуртовая сыворотка не всегда доступна, поэтому вести себя надо очень осторожно в местах с разреженной растительностью. При укусе пауков сразу обращайтесь к врачу", - советуют в нацпарке.

В ухе ребенка с Тернопольской области обнаружили паука - детали инцидента

В Тернопольской области в ухе 4-летнего мальчика нашли паука. Перед этим мама ребенка обратилась в больницу с жалобами на заложенность носа, слизистые выделения и затруднение носового дыхания у сына. При осмотре мальчика врач обнаружил аллергический ринит и инородное тело в ухе - паука. Ни мама, ни ребенок не догадывались, что там может быть насекомое. Врач вытащила паука из уха мальчика. Насекомое, которое, вероятно, не было ядовитым, к тому времени уже погибло.

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