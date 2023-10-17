Жителей в поселке нет, так как он был построен для рабочих, строивших дамбу. Когда в 1989 году проект завершился, место опустело.

Испанский поселок Сальто-де-Кастро выставили на продажу, цена составляет 580 тысяч евро, что эквивалентно средней стоимости квартиры в Мадриде.

Как сообщает The Mayor, все здания в поселке продаются как единый комплекс. В целом на продажу выставлены 44 дома, бар, церковь, школа, общежитие, бассейн и спортивная площадка.

Жителей в поселке нет, так как он был построен для рабочих, строивших дамбу. Когда в 1989 году проект завершился, место опустело.

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Поселок расположен в провинции Самора, на живописных склонах у реки Дуро, на границе с Португалией. В трех часах езды от Мадрида. Сальто де Кастро имеет 6000 квадратных метров. Есть водоем, куда при желании покупатель мог бы спустить туристический катер.

В прошлом году Сальто де Кастро купил за 300 000 евро Оскар Торрес, строительный бизнесмен из Толедо. Новый владелец разработал план реконструкции села, чтобы привлечь сельский туризм в этот район. Он уже подал необходимые документы властям, прежде чем решил выставить его на продажу из-за "личных проблем".

Согласно предварительному исследованию, инвестиции, необходимые селу для того, чтобы заработать на 100% и начать приносить прибыль, не будут превышать двух миллионов евро.

Самый дешевый дом в мире

"Самый дешевый в мире дом" выставили на продажу всего за 1 доллар. УНИАН писал о том, как он выглядит. Площадь дома 724 квадратных фута.

Дом построили в 1956 году, он почти 20 лет принадлежал одному владельцу. В 2004 году его купила клиентка Хьюббела за 32 400 долларов. Журналисты выяснили, что в 2011 году дом пытались продать за 10 000 долларов, однако безуспешно.

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