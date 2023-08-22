Ранее его пытались продать за 10 000 долларов.

В американском штате Мичиган выставили на продажу дом за 1 доллар. О предложении в городе Понтиак рассказал риелтор Крис Хьюбел в комментарии Insider.

Он называет недвижимость площадью 724 квадратных фута самым дешевым домом в мире. На опубликованных снимках можно увидеть, что дом не в лучшем состоянии, однако Кьюбел уже получил сотни телефонных звонков и сообщений.

По словам агента по недвижимости, дом построили в 1956 году, он почти 20 лет принадлежал одному владельцу. В 2004 году его купила клиентка Хьюббела за 32 400 долларов.

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Журналисты выяснили, что в 2011 году дом пытались продать за 10 000 долларов, однако безуспешно. Тогда владелица начала сдавать его в аренду. Несмотря на состояние дома, Хьюбел убежден, что на нем "можно заработать", продав его после ремонта за около 120 000 долларов.

"Если вы выполняете работу самостоятельно, я бы сказал, что вы, вероятно, сможете сделать это примерно за 25 000 долларов. Для того, кто нанимает подрядчиков, вероятно, это обойдется в сумму от 40 000 до 45 000 долларов", - сказал он.

Агент заявил, что дом не будут продавать за 1 доллар, он рассчитывает получить за него от 40 000 до 50 000 долларов. "Вся идея заключается в том, что мы принимаем предложения и выбираем самое высокое", - добавил Хьюбел.

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