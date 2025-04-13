За 23 года континент "уехал" так далеко, что пришлось переписать всю сетку координат на нем.

Со школьной парты вы знаете, что поверхность Земли представляет собой несколько литосферных плит, которые медленно движутся в разные стороны. Там, где плиты сталкиваются - образуются горы, а где плиты расходятся - появляются глубокие пропасти на морском дне. Но какая плита движется быстрее всего?

Как пишет научный вестник IFL Science, наибольшую скорость перемещения сегодня демонстрирует литосферная плита, на которой расположена Австралия. В целом ежегодно этот континент дрейфует примерно на 7 сантиметров на север. Это примерно та скорость, с которой растут ваши волосы и ногти.

Для сравнения большинство других литосферных плит движутся в среднем примерно на 1,5 сантиметра в год. Поэтому Австралийская плита действительно является рекордсменом.

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Стоит уточнить, что Австралийская плита охватывает не только сам материк Австралия и остров Тасмания, но также Новую Гвинею, Новую Зеландию и большую часть Индийского океана.

Если направление движения Австралийской плиты не изменится, то уже через несколько десятков миллионов лет она врежется в южную часть Евразийской плиты вокруг Юго-Восточной Азии и Китая. Следствием может стать образование нового большого континента, который будет включать саму Австралию и территорию, на которой расположены многочисленные острова к северу от нее.

Хотя этот дрейф континентов является экстремально медленным и незаметным для обычного человека, на самом деле он имеет свое влияние на нашу повседневную жизнь. Да, все мы пользуемся технологиями, которые базируются на использовании данных глобальной спутниковой навигации (GPS или ее аналоги). Однако эта система работает так, будто континенты являются неподвижными. Поэтому со временем, чтобы навигационные системы работали корректно, приходится вносить поправки.

И "подвижная" Австралия чувствует это на себе. Так, в 2017 году всю сетку координат в системе GPS для Австралии пришлось пересчитать заново. Потому что за 23 года, с тех пор как ее начали здесь использовать, континент сместился на 1,6 метра, и старые спутниковые координаты уже не соответствовали тому месту, на которое они должны были бы указывать.

Другие интересные материалы из мира науки

Как писал УНИАН, посреди Сибири открылись "Ворота в ад", несущие большую угрозу для человечества. Образовавшаяся в Якутии пропасть является следствием халатного отношения человека к природной экосистеме.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывали древние римляне, если пересчитать их заработки на понятные нам деньги.

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