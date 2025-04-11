Провал, образовавшийся неподалеку от маленького якутского городка, является источником потенциальной опасности для человечества.

Изменение климата и глобальное потепление проявляют себя по-разному. То, что мы замечаем чаще всего - более высокие температуры в течение всего года и уменьшение снежного покрова зимой. Но глобальное потепление может менять даже ландшафт вокруг. Тревожный пример этого можно наблюдать вблизи маленького сибирского городка Батагай в Якутии, пишет на страницах Forbes американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

То, что местные жители и журналисты громко окрестили "Воротами в ад", ученые называют более сдержанно - Батагайская термокарстовая впадина, или просто Батагайский кратер. Если же посмотреть с высоты, то объект выглядит не таким уж и страшным - это довольно большой овраг длиной более километра и до 100 метров в глубину. Но от обычного оврага Батагайский кратер отличается происхождением. Его образовали не временные ручьи дождевой или талой воды, а нечто другое.

Как пишет Треверс, в 1960-х годах при советской власти на этой местности были вырублены леса. Они служили своего рода термоизоляцией для толстого слоя вечной мерзлоты под ними. Без тени деревьев и опавших листьев тонкий грунт начал поглощать больше солнечного тепла, которое сразу же начало влиять на древний лед, лежащий чуть ниже. И лед начал потихоньку таять. Верхний слой почвы проваливался, когда лед под ним исчезал. И так маленькая пропасть постепенно расширялась, разрушая ландшафт по принципу цепной реакции, которая усиливает сама себя.

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В 1980-х годах кратер уже стал достаточно большим, чтобы на него обратили внимание. Сегодня он продолжает расширяться, постепенно поглощая окружающие холмы. И хуже всего то, что остановить этот процесс уже невозможно.

И хотя Батагайский кратер стал источником ценной научной информации о прошлом (например, в кратере нашли хорошо сохранившееся в вечной мерзлоте тело детеныша мамонта), он также потенциально несет угрозу не только для местного ландшафта. В вечной мерзлоте сохраняются древние штаммы вирусов и бактерий. В 2016 году уже был прецедент, когда размороженная туша северного оленя вызвала вспышку сибирской язвы в российском регионе Ямал, в результате чего десятки людей заболели, а один ребенок умер.

Помимо микробных проблем, расширение Батагайского кратера вносит свой небольшой вклад в ускорение глобального потепления, которое его же и породило. Вечная мерзлота удерживает тысячи тонн углерода и метана. Их высвобождение в атмосферу станет мощным фактором парникового эффекта.

Чем больше вечной мерзлоты растает, тем больше этих газов попадет в атмосферу. А чем больше углерода и метана в атмосфере, тем жарче становится погода на земле и тем быстрее тает вечная мерзлота. Это замкнутый круг, в котором процесс ускоряется на каждом витке.

"С каждым талым слоем кратер Батагайка раскрывает реликвии давно утраченных миров, одновременно высвобождая силы, которые могут изменить наш собственный. В этой зияющей ране, вырезанной климатом и временем, говорит Земля. Вопрос в том, готовы ли мы слушать", - пишет Скотт Треверс.

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