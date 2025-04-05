Однако переживать ампериканцам рано, континент не провалится.

Литосферная плита, на которой расположена Северная Америка, постепенно "тает" и "капает" в мантию Земли. Потрясающее открытие сделали исследователи Техасского университета, пишет научный вестник SciTechDaily.

Ученые утверждают, что смогли обнаружить так называемое кратоническое истончение: целые глыбы из нижней части Североамериканского континента медленно стекают в магму. Статья, опубликованная в Nature Geoscience, описывает это открытие и отмечает, что это первый случай, когда "кратоническое истончение" наблюдалось в действии.

Кратоны - это древние скальные образования, которые составляют ядро континентов Земли. Они известны своей стабильностью и способностью выдерживать миллиарды лет. Однако кратоны иногда могут претерпевать изменения, которые влияют на их стабильность или приводят к потере целых слоев горных пород.

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В данном случае "капли" породы стекают в магму под Средним Западом США (север центральной части США). Исследователи уверяют, что в ближайшее время не стоит волноваться о том, что континент провалится в магму или изменится ландшафт в этой его части. Мантийные процессы, вызывающие стекание, могут влиять на эволюцию тектонических плит со временем, но они очень медленные. Более того, ожидается, что капание в конце концов прекратится, поскольку остатки тектонической плиты погружаются глубже в мантию, а ее влияние на кратон исчезает.

"Такие вещи важны, если мы хотим понять, как планета эволюционировала в течение длительного времени. Это помогает нам понять, как создаются континенты, как они распадаются", - рассказал соавтор исследования Торстен Беккер, который является профессором Департамента наук о Земле и планетах и Института геофизики Школы Джексона.

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