Две тысячи лет назад жизнь была небогатой, но выжить было вполне реально.

Римская империя была не только самой могущественной державой своего времени, но и самой богатой. Единственное государство, которое могло бросить ей вызов в то время - Империя Хань (будущий Китай). Группа историков попыталась сравнить экономические показатели обеих империй и подсчитала, сколько же денег генерировали две экономики, если считать в понятных нам ценах.

Так, в своем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, исследователи сравнивали Рим образца 165 года нашей эры и Хань образца 2 года нашей эры. Это были периоды наибольшего расцвета для каждого из государств соответственно.

Поскольку структура тогдашней и современной экономики очень разные, в качестве базового ориентира ученые взяли 333 кг пшеницы. Это условный "прожиточный минимум", который учитывает физический объем пищи, необходимый человеку того времени в год (250 кг) плюс объем пшеницы в эквиваленте стоимости непродовольственных товаров, необходимых человеку тех времен.

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Ориентируясь на дошедшие до нас документы, ученые подсчитали, что ВВП на душу населения в Древнем Риме составлял эквивалент 750 кг пшеницы, то есть был в 2,25 раза выше условного прожиточного минимума. В империи Хань ситуация была немного хуже, но не намного. Средний ВВП на душу населения там составлял условные 626 кг пшеницы в год, то есть в 1,88 раза превышал "прожиточный минимум".

Но ВВП на душу населения - это не размер дохода, а лишь показатель эффективности экономики в целом. В отдельной таблице авторы исследования указали именно доходы отдельных слоев населения, оцененные в "прожиточном минимуме". Так, основная масса римского населения (около 70%) зарабатывали примерно 1,34-1,88 "прожиточного минимума" (446-626 кг пшеницы в год). В империи Хань самая большая группа населения (около 75%) зарабатывали примерно 1,03-1,44 "прожиточного минимума" (342-479 кг пшеницы в год).

Другой вопрос - как перевести "прожиточный минимум" двухтысячелетней давности в современные деньги. Авторы исследования приравняли его к расходам на физическое выживание жителя США в ценах 1990 года - это 400 долларов в месяц.

То есть в ценах США 1990 года среднестатистический римлянин зарабатывал 536-752 доллара в месяц. А житель империи Хань зарабатывал 412-576 долларов в месяц.

Поскольку реальная покупательная способность доллара в ценах 1990 года на рынке самих же США для современного украинца совсем не очевидна, УНИАН пересчитал заработки древних римлян и ханьцев, используя официальный прожиточный минимум в Украине по состоянию на 2025 год - это 3028 грн.

Используя ту же формулу, можно увидеть, что среднестатистический римлянин 165 года нашей эры зарабатывал в месяц 4057-5692 гривен. В то же время житель империи Хань зарабатывал 3118-4360 гривен в месяц.

Конечно, если за "прожиточный минимум" взять минимальную зарплату в Украине (8 тысяч гривен на сегодня), тогда заработки римлян и ханьцев в гривне надо умножить еще на 2,6.

Другие интересные новости об истории

Как писал УНИАН, Древний Рим подорвал свое экономическое могущество тем, что решил ввести 25-процентную пошлину на весь импорт. Это раскрутило инфляцию и вызвало расцвет нелегальной торговли.

Также мы рассказывали, почему Александр Македонский не завоевал Рим, хотя имел для этого все возможности.

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