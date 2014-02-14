В Якутии на День святого Валентина женщине подарили алименты за семь лет

Житель Якутии в честь Дня святого Валентина уплатил бывшей жене семилетнюю задолженность по алиментам. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Житель Таттинского района пришел в отдел ФССП вместе с бывшей женой и уплатил алименты на двух дочерей на сумму 304 тысячи 690 рублей. После этого он поздравил экс-супругу с Днем всех влюбленных.

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Должник пояснил, что недавно продал недвижимость и получил премию на работе, поэтому решил погасить задолженность. Он заявил: «С дочерьми, к сожалению, не так хорошо общаемся, но я надеюсь, что они когда-нибудь меня простят и мы будем часто видеться. А пока что в честь Дня святого Валентина я решил сделать своеобразный подарок».

Мужчина пообещал, что впредь будет выплачивать алименты вовремя и не накапливать долги. Он заявил, что ранее находился в сложной жизненной ситуации и физически не мог платить алименты.