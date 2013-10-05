Власенко заплатил алименты - Окунская

"Сегодня Власенко закрыл весь существующий долг по алиментам ребенку за 8 месяцев", - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, уплатой долга Власенко признал, что его требование не было политическими репрессиями.

"Претензий по алиментам на сегодняшний день у меня и у исполнительной службы к Власенко больше нет", - подытожила Окунская.

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Напомним, судебные тяжбы между Окунской и Власенко продолжались с 2011 года, поводами для чего были вопросы по уплате алиментов и раздел общего имущества.

В частности, в 2011 году Наталья Окунская подала иск в Власенко об уплате алиментов - 25% от всех видов его заработка на содержание дочери Полины, начиная со дня подачи иска и до совершеннолетия ребенка. Тогда Окунская заявляла, что ни она, ни дети не получили от Власенко «ни копейки».

Кроме этого, Окунская решала в суде вопрос о разделе общего имущества. Согласно решению Печерского районного суда Киева, экс-депутат должен был выплатить 137 тыс. гривен. Из этой суммы 125 тыс. составлял долг Окунской и 12,5 тыс. - исполнительный сбор. Также она намеревалась отсудить у Власенко половину дома, стоимость которого в сотни раз превышает доход депутата.

Уже в марте 2013 уголовное производство по заявлению Натальи Окунской о невыполнении решения суда Сергеем Власенко было закрыто за отсутствием состава преступления, а позже - возобновлено решением Печерского райсуда.