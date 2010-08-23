В Киевском зоопарке будут праздновать день рождения Малыша и Рены

24 августа в Киевском зоопарке будут праздновать день рождения тигрят Малыша и Рены.

Они появились на свет в 2008 году от пары амурских тигров Тишки и Амбы, сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка.

Специалисты сектора крупных хищников будут угощать тигрят кошачьими лакомствами. Также им приготовят новые игрушки, в изготовлении которых могут поучаствовать все желающие.

Детей в этот день ожидают зоовикторины, конкурс рисунков и развлечения.