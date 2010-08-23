В Киевском зоопарке будут праздновать день рождения Малыша и Рены
11:18, 23 августа 2010Курьёзы
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Обещают лакомства
24 августа в Киевском зоопарке будут праздновать день рождения тигрят Малыша и Рены.
Они появились на свет в 2008 году от пары амурских тигров Тишки и Амбы, сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка.
Специалисты сектора крупных хищников будут угощать тигрят кошачьими лакомствами. Также им приготовят новые игрушки, в изготовлении которых могут поучаствовать все желающие.
Детей в этот день ожидают зоовикторины, конкурс рисунков и развлечения.
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