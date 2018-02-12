Даниил Сноу: фильм про галицкого князя перепутали с "Игрой престолов"

Выход фильма о Данииле Галицком в прокат запланирован на этот год.

Пользователи Facebook перепутали кадр из украинского фильма "Король Данило" с кадром из популярного американского сериала "Игра престолов".

Кадр из фильма, выход которого запланирован на этот год, выложила на своей странице в соцсети киновед Олеся Анастасьєва.

"Используя свои связи я получила кадр со съемочной площадки и поделюсь им с Вами. Что хочу сказать, перед тем показала его нескольким друзьям и все в один голос сказали, что это наш ответ Game of Thrones. Итак, ждем", - написала Анастасьєва.

В комментариях пользователи пишут, что не прочитав приписку к фото, некоторые и вправду подумали, что это кадр из будущего сезона популярного телесериала.

Как сообщал УНИАН, актриса из "Игры престолов" рассказала, когда выйдет первая серия последнего сезона. Согласно ее словам, выход последнего сезона запланировано на апрель 2019 года.