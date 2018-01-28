Актриса из "Игры престолов" рассказала, когда выйдет первая серия последнего сезона
10:48, 28 января 2018Мир
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Первый эпизод последнего сезона планируют показать весной 2019 года.
Мэйси Уильямс / REUTERS
Последний сезон сериала "Игра престолов" выйдет на телеэкраны в апреле 2019 года.
Об этом сообщила актриса Мэйси Уильямс в интервью Metro. В сериале она играет Арью Старк.
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"Мы завершаем съемки в декабре и выпустим первый эпизод в апреле", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, ранее программный директор HBO Кейсе Блойс объяснил, почему сериал «Игра престолов» не вернется раньше 2019 года.
По словам Блойса, создателям шоу Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Бретту Уайссу требуется дополнительное время, чтобы сделать финальные шесть серий на самом высоком уровне качества.
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