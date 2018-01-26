Femen оконфузились с новой обнаженной акцией в Киеве (фото)

Из одежды на активистке были лишь джинсы, в руках она держала трость.

36-летняя активистка Femen Александра Немчинова обнажилась топлес у посольства Словакии в Киеве. Впрочем, провокация посвящалась президенту Чехии Милошу Земану, которого могут переизбрать на второй срок уже сегодня.

Активистки Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств и обнажились на морозе напротив посольства Словакии (вместо посольства Чехии), передает "Страна".

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Стоит отметить, что чешское и словацкое консульства в Киеве находятся рядом - по улице Ярославов вал, 34, и, 34а, соответственно. Потому Александра Немчинова попала в кадр около двух дипучреждений.

На теле полуобнаженной Немчиновой была надпись - "Земан - хромой монстр".

Как сообщили в Femen, "ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана".