Пышнотелая активистка Femen разделась на морозе у посольства Чехии в Киеве (фото)

26 января, в день начала второго тура президентских выборов в Чехии, к ее посольству в Киеве пришла активистка Femen Александра Немчинова.

Она предстала в образе одного из кандидатов в чешские президенты - Милоша Земана, известного дружественным отношением к России и Владимиру Путину, передает "Страна".

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На теле полуобнаженной Немчиновой надпись - "Земан - хромой монстр". В Femen считают, что "ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана".

Как сообщал УНИАН, 12 января активистка Femen Анжелина Диаш устроила акцию на избирательном участке в Праге: когда Земан собирался проголосовать, женщина набросилась на него, сняв рубашку и выкрикивая "Земан - путинская проститутка!". Эта же фраза была написана у нее на груди.