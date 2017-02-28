"В отличие от Керченского, Шулявский мост обрушился, потому что он есть": как соцсети отреагировали на инцидент в Киеве

Одни пользователи негодуют из-за инцидента, у других хватает еще сил шутить.

В отличие от Керченского Шулявский мост обрушился потому что он есть. Это для тех ватников которые сейчас захотят пошутить. — Vlad (@Ukraine_Twi) February 27, 2017

Шулявский мост обвалился под тяжестью реформ. — Дядя Саша (@ddya_sasha) February 27, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Из-за этого перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

В связи с обвалом Шулявского моста вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 7, 22, 27, 30, 42.