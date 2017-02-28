"В отличие от Керченского, Шулявский мост обрушился, потому что он есть": как соцсети отреагировали на инцидент в Киеве
07:53, 28 февраля 2017Курьёзы
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Соцсети бурно отреагировали на обвал Шулявского моста в Киеве, которое произошло вечером 27 февраля.
Одни пользователи негодуют из-за инцидента, у других хватает еще сил шутить.
В отличие от Керченского Шулявский мост обрушился потому что он есть. Это для тех ватников которые сейчас захотят пошутить.— Vlad (@Ukraine_Twi) February 27, 2017
Шулявский мост обвалился под тяжестью реформ.— Дядя Саша (@ddya_sasha) February 27, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Из-за этого перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.
В связи с обвалом Шулявского моста вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 7, 22, 27, 30, 42.
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Новость в сюжете: Обвал Шулявского моста в Киеве