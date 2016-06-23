В России пряники "Денег нет, но вы держитесь" попали под запрет (фото)

Об этом агентству FlashSiberia сообщил осведомленный источник.

«С ними уже пообщались, выпуск пряников прекращен», - рассказал он.

Между тем местный журналист Аркадий Зарубин заявил, что в компании не называют причин, по которым выпуск пряников прекращен. Там отметили, что планируют «переждать немного», пишет Lenta.ru.

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О начале производства пряников с цитатой Медведева Зарубин сообщил накануне. По его словам, покупатели сразу же выстроились в очередь за ними, их «уже увозят в подарок по городам и весям России». На изделие нанесена фраза «Денег нет, но вы держитесь!», которую премьер произнес во время визита в оккупированный Крым в мае этого года.

Тогда в ходе общения с пенсионерами главе правительства РФ был задан вопрос о том, когда будут увеличены пенсии. В ответ он заявил, что средств на индексацию в бюджете нет, и пожелал им «держаться», «всего доброго», «хорошего настроения и здоровья». На просторах интернета фраза сразу же превратилась в мем.