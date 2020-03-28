"Картошка еще есть": Лукашенко нашел замену гречке на время пандемии коронавируса
02:35, 28 марта 2020Курьёзы
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Президент Беларуси добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено.
Иллюстрация REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии смертельного коронавируса.
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Видеозапись с высказыванием президента опубликована в Youtube-канале ОНТ.
«Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», - рассказал Лукашенко.
Президент добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено. Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера перловая каша.
«Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно», - заключил президент.
Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.
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