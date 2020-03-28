"Картошка еще есть": Лукашенко нашел замену гречке на время пандемии коронавируса

Президент Беларуси добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии смертельного коронавируса.

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Видеозапись с высказыванием президента опубликована в Youtube-канале ОНТ.

«Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», - рассказал Лукашенко.

Президент добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено. Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера перловая каша.

«Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно», - заключил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.

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