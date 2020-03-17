Пить водку и работать на тракторе: Лукашенко рассказал, как не заразиться коронавирусом
17:24, 17 марта 2020Курьёзы
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Президент Беларуси пошутил, что "водкой надо не только руки мыть".
Александр Лукашенко / REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.
Читайте такжеДефицит туалетной бумаги: в США запустили проект обмена, рулоны бросают в окна авто (фото)Как пишет ТВ «Дождь», он порекомендовал чаще мыть руки, соблюдать режим питания, пить водку, ходить в сухую сауну и работать «в поле на тракторе».
«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус, но не на работе», – отметил Лукашенко.
Ранее УНИАН сообщал, как нардеп от «Слуги народа» посоветовала заниматься сексом и выпивать, чтобы спастись от коронавируса.
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