Пить водку и работать на тракторе: Лукашенко рассказал, как не заразиться коронавирусом

Президент Беларуси пошутил, что "водкой надо не только руки мыть".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился советами по профилактике коронавируса.

Читайте такжеДефицит туалетной бумаги: в США запустили проект обмена, рулоны бросают в окна авто (фото)Как пишет ТВ «Дождь», он порекомендовал чаще мыть руки, соблюдать режим питания, пить водку, ходить в сухую сауну и работать «в поле на тракторе».

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус, но не на работе», – отметил Лукашенко.

Ранее УНИАН сообщал, как нардеп от «Слуги народа» посоветовала заниматься сексом и выпивать, чтобы спастись от коронавируса.