Только картошка, только хардкор: Лукашенко призвал есть вместо ананасов белорусские продукты

Лукашенко также призвал белорусов вести более активный образ жизни.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны есть только белорусские продукты.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Если думаете, что нормально питаться - это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее, - вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь», - посоветовал он.

Также Лукашенко призвал белорусов вести более активный образ жизни и проводить время на свежем воздухе.

В пример президент привел себя, заявив, что начинает каждый свой день с пробежки на лыжах.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину сало и четыре мешка "суперэлитной картошки".