"Суперэлитная для драников": Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки (видео)

По словам пресс-секретаря Лукашенко, российский президент сам попросил такой подарок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину сало и четыре мешка "суперэлитной картошки".

Об этом пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Читайте такжеЧто подарить парню на Новый год 2019: лучшие идеи подарков для мужчин

"Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода", − отметила Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли "по спецзаказу".

По ее словам, российский президент сам попросил такой подарок в ответ на вопрос Лукашенко, чего бы он хотел получить к Новому году.

В подарке Путину представлены несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для готовки конкретных блюд: один для жарки, другой — для драников, третий — для пюре, четвертый — для запекания и отваривания, пояснила представитель Лукашенко.

Другим лидерам стран СНГ президент Белоруссии подарил к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы, добавила Эйсмонт.