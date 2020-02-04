В Британии мужчину отстранили от престижной должности за кражу сэндвича

Парас Шах зарабатывал на посту более 1 миллиона фунтов стерлингов в год вместе с бонусами.

Работника банковской корпорации США Citigroup отстранен с должности из-за обвинения в краже сэндвича из столовой.

Об этом пишет BBC Украина.

Читайте такжеГрустный Киану Ривз попал в украинский учебник по истории (фото)

По информации СМИ, отстраненным работником является 31-летний Парас Шах, который зарабатывал на посту более 1 миллиона фунтов стерлингов в год вместе с бонусами.

Шах имел уважение в коллективе и был успешным трейдером. В прошлом месяце мужчина занимал должность руководителя подразделения, занимающегося торговлей высокодоходными облигациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

В банке комментировать ситуацию отказались.

Как сообщал УНИАН, британский блогер Sv3rige на фестивале веганов в Брайтоне начал кушать свиную голову на глазах посетителей. По словам мужчины, это была акция протеста, по его мнению, веганство является «человеческой жестокостью».