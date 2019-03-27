На фестивале веганов в Британии блогер устроил поедание свиной головы (видео)

Фестиваль веганов проходил в Брайтоне в одиннадцатый раз. В нем приняли участие около 10 тысяч человек.

Британский блогер Sv3rige на фестивале веганов в Брайтоне начал есть свиную голову на глазах посетителей. По словам мужчины, это была акция протеста, так как, по его мнению, веганство является «человеческой жестокостью».

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Об этом сообщает канал The Sky News. Для организаторов VegFest акция блогера не стала неожиданностью. Поедание свиной головы стало частью запланированных ранее акций протеста «мясоедов».

Когда мужчина откусывал куски плоти от головы, его окружили веган-активисты с табличками, на которых было написано «Мясо - это убийство», «Это не еда, это - насилие». Полиция ограничилась предупреждением в отношении блогера.

Фестиваль веганов проходил в Брайтоне в одиннадцатый раз. В нем приняли участие около 10 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Лос-Анджелесе с 1 по 4 февраля прошла первая в истории Веганская неделя моды. В мероприятии принимали участие бренды, которые не используют продукты животного происхождения при создании одежды.