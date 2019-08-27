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Варварские забавы: на Волыни женщины едва не разорвали поросенка (видео)

05:43, 27 августа 2019
Курьёзы
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Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное. Кто сделает это первым, может забирать трофей домой.

Одну из свинок одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.

Правоохранители уже зарегистрировали заявление касательно жестокого обращения с животными. Сам поросенок после таких варварских забав существенно не пострадало.

Как сообщал УНИАН, в Китае бешеный кабан совершил нападение на столовую.

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Теги: #Волынь#кабаны