Варварские забавы: на Волыни женщины едва не разорвали поросенка (видео)
05:43, 27 августа 2019Курьёзы
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Одну из свиней одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.
Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное / скриншот
В селе Забороль на Волыни во время празднования дня общины люди чуть не разорвали поросенка.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное. Кто сделает это первым, может забирать трофей домой.
Одну из свинок одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.
Правоохранители уже зарегистрировали заявление касательно жестокого обращения с животными. Сам поросенок после таких варварских забав существенно не пострадало.
Во время празднования дня общины на Волыни люди чуть не разорвали поросенка
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