Варварские забавы: на Волыни женщины едва не разорвали поросенка (видео)

Одну из свиней одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.

В селе Забороль на Волыни во время празднования дня общины люди чуть не разорвали поросенка.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное. Кто сделает это первым, может забирать трофей домой.

Одну из свинок одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.

Правоохранители уже зарегистрировали заявление касательно жестокого обращения с животными. Сам поросенок после таких варварских забав существенно не пострадало.

Как сообщал УНИАН, в Китае бешеный кабан совершил нападение на столовую.