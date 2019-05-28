В Китае безумный кабан совершил нападение на столовую (видео)
10:30, 28 мая 2019Курьёзы
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Огромное дикое животное забежало в заводскую столовую.
Безумный кабан напал на столовую в Китае.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Огромное дикое животное забежало в заводскую столовую. Камера наблюдения зафиксировала, как в переполненном помещении рабочий с подносом оглядывается и неожиданно начинает бежать. Уже через мгновение в кадре появляется кабан, который сносит на своем пути абсолютно все. Зверь залезает под стол и доедает еду, что упала на пол, когда все разбежались.
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