В Китае безумный кабан совершил нападение на столовую (видео)

Огромное дикое животное забежало в заводскую столовую.

Безумный кабан напал на столовую в Китае.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Огромное дикое животное забежало в заводскую столовую. Камера наблюдения зафиксировала, как в переполненном помещении рабочий с подносом оглядывается и неожиданно начинает бежать. Уже через мгновение в кадре появляется кабан, который сносит на своем пути абсолютно все. Зверь залезает под стол и доедает еду, что упала на пол, когда все разбежались.