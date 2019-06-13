В Литве владелец цирка захватил в заложники своего медведя (видео)

Зоозащитники хотели забрать медведя у хозяина за ненадлежащие условия содержания.

Владелец частного литовского цирка захватил в заложники собственного медведя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Медведя по кличке "Випа" зоозащитники хотели забрать у хозяина Николая Зобова из-за ненадлежащих условий содержания. После этого планировалось доставить медведя в специализированный зоопарк.

Но отдавать животное мужчина категорически отказался. Медведя, говорит, любит как собственного ребенка. Вместе со зверем Николай заперся в клетке и провел там сутки.

Уговорить и отпустить заложника удалось лишь литовскому министру экологии. Тот пообещал хозяину, что ему позволят посещать питомца и даже вернут обратно. Но это произойдет тогда, когда мужчина улучшит условия проживания дикого зверя.

Как сообщал УНИАН, житель российской Тувы отбился от нападения дикого медведя, откусив ему часть языка.