Это новый видеохит: мужчина приманил десятки енотов игрой на флейте в лесу
16:04, 28 сентября 2018Курьёзы
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СМИ отмечают, что мужчина живет рядом с этим лесом и часто устраивает концерты для животных.
Животные наслаждались музыкой / metro.co.uk
В США в лесу Башер Стейт вблизи Нью-Йорка мужчина устроил концерт, сыграв на флейте для енотов.
Видео стало популярным в сети, на нем видно, как к флейтисту якобы на звук инструмента из леса выходят еноты.
Отмечается, что мужчина собрал вокруг себя более 20-ти животных. Пользователи сети не исключают, что он мог приманить их и едой.
Ранее в американском городе Сен-Пол, штат Миннесота, енот забрался по стене на 23 этаж небоскреба, как "человек-паук". За перемещением животного и спасательной операцией следили миллионы людей.
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