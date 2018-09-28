Это новый видеохит: мужчина приманил десятки енотов игрой на флейте в лесу

СМИ отмечают, что мужчина живет рядом с этим лесом и часто устраивает концерты для животных.

В США в лесу Башер Стейт вблизи Нью-Йорка мужчина устроил концерт, сыграв на флейте для енотов.

Видео стало популярным в сети, на нем видно, как к флейтисту якобы на звук инструмента из леса выходят еноты.

Отмечается, что мужчина собрал вокруг себя более 20-ти животных. Пользователи сети не исключают, что он мог приманить их и едой.

Ранее в американском городе Сен-Пол, штат Миннесота, енот забрался по стене на 23 этаж небоскреба, как "человек-паук". За перемещением животного и спасательной операцией следили миллионы людей.