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Это новый видеохит: мужчина приманил десятки енотов игрой на флейте в лесу

16:04, 28 сентября 2018
Курьёзы
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Животные наслаждались музыкой / metro.co.uk

Видео стало популярным в сети, на нем видно, как к флейтисту якобы на звук инструмента из леса выходят еноты. 

Отмечается, что мужчина собрал вокруг себя более 20-ти животных. Пользователи сети не исключают, что он мог приманить их и едой.

Ранее в американском городе Сен-Пол, штат Миннесота, енот забрался по стене на 23 этаж небоскреба, как "человек-паук".  За перемещением животного и спасательной операцией следили миллионы людей.

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Теги: #лес#музыка#енот