В Киеве возле посольства РФ с курами и настойкой глода отправили в последний путь Захарченко (фото)

Появление курицы на мероприятии является символичным - до того, как стать главарем "ДНР" Александр Захарченко, по словам донецких предпринимателей, долгое время торговал оптом и в розницу курами.

Перед посольством Росии в Киеве активисты провели акцию-прощание с российским певцом, поклонником боевиков на Донбассе Иосифом Кобзоном и ликвидированным в Донецке главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Читайте такжеГлаварь "ДНР" оконфузился: у Захарченко случилась истерика после того, как он застрял в лифте

Так, активисты принесли под посольство России пузырьки с настойкой глода, курей-гриль, другие разновидности курятины, шампанское, а также три портрета - перечеркнутых крестиками Кобзона и Захарченко, а также с изображением президента РФ Владимира Путина, на котором кисть только начинает рисовать крестик.

"Сегодня неравнодушные мирские, военные и духовные киевляне и гости столицы проводили в последний путь столь своевременно усопшего знаменитого торговца курами и недогосударственного деятеля Александра Захарченко, а также сладкоголосого криминального авторитета Иосифа по кличке Кобзон", - сказано в сообщении Владимира Мальцева на странице в Facebook.

"Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку", - добавил Мальцев.

"Хожу под посольство концлагеря как на любимую работу. Весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко. ССО! Мы ждём следующих", - написал у себя в "Фейсбуке" руководитель благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Надежный тыл", член Общественного Совета при Минсоцполитики Украины Дмитрий Витов.

Отметим, что появление курицы на мероприятии является символичным - до того, как стать главарем "ДНР" Александр Захарченко, по словам донецких предпринимателей, долгое время торговал оптом и в розницу курами. И, вероятно, если бы не знакомство с харьковским "Оплотом", Захарченко так бы и продолжал торговать курами. Также известным фактом является большая любовь Захарченко к употреблению алкоголя.

Как сообщалось, 31 августа главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка.

За день до этого в Москве скончался российский певец, активно поддерживавший пророссийских боевиков на Донбассе, Иосиф Кобзон.