Раскрыты детали смерти Иосифа Кобзона

Врачи назвали причину смерти Иосифа Кобзона.

Причиной смерти Иосифа Кобзона стало прогрессирование рака.

Об этом рассказал Михаил Давыдов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где лечился артист, передает РИА Новости.

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"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал он.

По его словам, в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", — добавил Давыдов.

Как сообщал УНИАН 20 июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Певец скончался 30 августа на 81-м году жизни. Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.