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Раскрыты детали смерти Иосифа Кобзона

18:40, 30 августа 2018
Общество
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Кобзон умер 30 августа / фото УНИАН

Об этом рассказал Михаил Давыдов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где лечился артист, передает РИА Новости.

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"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал он.

По его словам, в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", — добавил Давыдов.

Как сообщал УНИАН 20 июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Певец скончался 30 августа на 81-м году жизни. Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

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Новость в сюжете: Смерть Иосифа Кобзона
Теги: #смерть#Россия#Иосиф Кобзон#врачи