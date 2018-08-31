В СБУ подтвердили смерть главаря боевиков "ДНР" Захарченко

СБУ выдвинула несколько версий убийства Александра Захарченко.

Служба безопасности Украины заявляет о гибели главаря боевиков на оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко.

Об этом в эфире телеканала "112-Украина" сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"Да, действительно. Информация, которая поступает в Службу безопасности Украины, подтверждает, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко и не только он", - сказал Гуськов.

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"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", - сказал он.

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая - у нас есть информация - мешала россиянам... и сегодня стала лишней", - сказал Гуськов.

"Я хотел бы напомнить, что такие примеры уже были. Помню Беднова, который также был устранен руками боевиков. Также была ситуация с Плотницким. Поэтому мы действительно подтверждаем, но, по нашим данным, за этим взрывом стоят или боевики, или российские спецслужбы", - сказал Гуськов.

По его словам, обстоятельства взрыва уточняются.

"Я не хочу комментировать обстоятельства, потому что для нас важнее всего, что был взрыв, в результате которого погиб Захарченко. А при каких обстоятельствах, был ли то ресторан, или кафе, придет время, и мы сообщим дополнительную информацию по этому поводу", - сказал он.

Ранее стало известно, что главаря "ДНР" Александра Захарченко , взорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

Справка. Александр Захарченко - пророссийский террорист, главарь так называемой "ДНР". Во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба «Оплот». 16 апреля 2014 возглавил группу боевиков, которые заняли здание донецкой городской администрации. В мае 2014 был назначен «военным комендантом» захваченного боевиками Донецка. Впоследствии назначен на должность «заместителя министра внутренних дел ДНР».

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В августе сменил на посту председателя Совета Министров «ДНР» Александра Бородая. В ноябре 2014 года, после нелегитимных выборов в "ДНР", непризнанная ЦИК республики объявила, что Захарченко получил победу.

Он участвовал в заседаниях Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ в Минске.

По данным СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. В документе медицинского центра отмечается «устойчивые необратимые психические расстройства». Ему было назначено лечение в стационар Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3. В справке также также отмечается, что действия больного Захарченко «несут угрозу окружающим». Годы 2010-2013 были изъяты из официальной биографии Захарченко. Однако 2013 года, как раз после общения с врачами.

В 2015 году в СБУ заявляли, что лидер так называемой «ДНР» Александр Захарченко является представителем и выходцем из боевой группировки «Оплот», которая в свое время была сформирована в Харькове и руководителем которой был Евгений Жилин.

В феврале 2017 года Апелляционный суд города Киева предоставил разрешение на задержание Александра Захарченко, который подозревается в участии в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика».