Главное за день: обзор топ-новостей

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Сегодня начался Великий пост

Сегодня у православных и греко-католиков начался Великий пост. Он продлится семь недель до Пасхи, которую в этом году будут праздновать 5 мая.

В Казахстане инициировали референдум о выходе из Таможенного союза

В Казахстане оппозиция инициирует общенациональный референдум, на который будут вынесены вопросы о выходе республики из Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства, о возвращении государству приватизированных стратегических предприятий, о запрете на строительство атомной станции и о введении выборности акимов (главы администрации) всех уровней.

МИД: Кочнева вернулась в Украину

Гражданка Украины Анхар Кочнева, содержащаяся в заложниках на территории Сирии, вернулась в Украину.

Кипр спишет с депозитов граждан и компаний почти 6 миллиардов евро

Кипр согласился на одноразовое взимание налога в размере 6,75% на вклады в банках объемом до 100 тысяч евро и 9,9% - на все остальные вклады. Кредиторы также предоставят Кипру 10 миллиардов евро. Это решение должен утвердить парламент. Потери украинцев от введения налога на вклады в банках Кипра могут составлять до 200 млн евро, заявил эксперт. Голосование перенесли на вторник.

Медведев о членстве Украины в ТС: Или все, или ничего

Присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3+1» невозможно. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с вице-премьерами.

Украинцы продолжают вымирать - осталось 45 с половиной миллионов

Население Украины с начала года сократилась на 19,4 тыс. человек и на 1 февраля 2013 составило 45 млн. 539 тыс. 121 человек.

Решение комиссии: Власенко является защитником Тимошенко, а не адвокатом

Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры однозначно считает, что Сергей Власенко в процессах против экс-премьера Юлии Тимошенко выполняет роль его защитника, а не адвоката.

Украинцы больше хотят в ЕС, чем в Таможенный союз (опрос)

Количество сторонников вступления Украины в Европейский Союз на 4% опережает тех, кто выступает за членство в Таможенном союзе.

ЦИК назначила нового депутата на место Власенко

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Романа Стаднийчук вместо Сергея Власенко, которого Высший административный суд Украины досрочно лишил полномочий. Место нардепа Веревского занял регионал Александр Козуба.

В Киеве резко увеличилось количество больных гриппом

Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве информирует: за одиннадцатую календарную неделю текущего года (11-17 марта 2013) зарегистрировано 29 151 больного гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 103,6, что ниже эпидемического порога в 1,7 раза (эпидпорог на 11-й неделе - 180,2).