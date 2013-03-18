В Казахстане инициируют референдум о выходе из Таможенного союза

В Казахстане оппозиция инициирует общенациональный референдум, на который будут вынесены вопросы о выходе республики из Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства, о возврате государству приватизированных стратегических предприятий, о запрете на строительство атомной станции и о введении выборности акимов (главы администрации) всех уровней.

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Как передает РИА «Новости», в Алма-Ате состоялось собрание инициативной группы по референдуму. В заседании, по информации организаторов, приняли участие 500 делегатов со всех регионов республики. В соответствии с законодательством, такое количество граждан, представляющих все регионы республики, имеют право инициировать референдум.

Среди предприятий, на возврат которых в госсобственность настаивают инициаторы референдума, упомянуты металлургические корпорации Kazakhmys, ENRC, Арселор Миттал Темиртау, Казцинк и Народный банк Казахстана.

По действующему законодательству, документы, принятые на собрании, подлежат передаче в Центризбирком, который по итогам проверки должен выдать инициаторам референдума подписные листы. Для проведения референдума инициаторам необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей.