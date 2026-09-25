Доллар подорожал в конце недели: актуальный курс валют в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,71 грн, а евро – 50,92 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 25 сентября, вырос на 9 копеек и составляет 45,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,71 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,92 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,75 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,12 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в конце сентября украинский валютный рынок сохранит основные черты последних месяцев: значительный спрос на валюту, активное участие Нацбанка и относительно узкие курсовые колебания. По его прогнозу, с 29 сентября по 5 октября курс доллара в Украине может находиться преимущественно в пределах 44,5–45 грн, а ориентировочный коридор курса евро может составлять 51–52,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: