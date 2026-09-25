'Перевозчик': когда в украинский прокат выйдет комедия с Аланом Ричсономом и Оуэномом Уилсоном

Премьеру придется ждать совсем недолго.

Кинодистрибьютор Green Light Films объявил дату выхода в украинский прокат комедийного экшна "Перевозчик" (Runner), также известного под названием "Курьер": 1 октября 2026 года.

Главный герой фильма – бывший наемник Хэнк Мэлоун, а ныне курьер премиум-класса, у которого есть всего три часа, чтобы доставить в больницу донорский орган и спасти семилетнюю девочку, которой срочно требуется трансплантация. Но эта простая миссия превращается в смертельно опасную гонку, когда за грузом начинает охотиться преступный синдикат, ведь на черном рынке он стоит немалых денег. Вместе с Хенком в этой схватке оказывается Бен Бишоп – медицинский курьер, которого тот неохотно вынужден перевозить и защищать. А еще им компанию составляет один очень болтливый попугай.

Главные роли в фильме сыграли Алан Ричсон ("Машина войны", сериалы "Титаны", "Ричер") и Оуэн Уилсон ("Знакомство с родителями", "Шанхайский полдень", "Водная жизнь со Стивом Зиссу", "Ночь в музее", "Полночь в Париже", сериал "Локи").

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Также в картине снялись Родриго Санторо ("300 спартанцев", "Бен-Гур", сериалы "Остаться в живых", "Мир Дикого Запада"), Лейла Джордж ("Смертельные машины", сериалы "Дисклеймер", "Зверь во мне") и другие.

Снял фильм американский режиссер и бывший каскадер Скотт Во ("Закон доблести", "Жажда скорости", "Неудержимые 4").

Отметим, что в американский прокат фильм вышел еще 11 сентября 2026 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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