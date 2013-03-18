Медведев о членстве Украины в ТС: Или все, или ничего

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с вице-премьерами.

«Очевидно, что членом Таможенного союза и будущего Евразийского экономического союза может быть лишь такое государство, которое приняло и ратифицировало все документы Таможенного союза и Экономического союза», - подчеркнул Д.Медведев.

По его словам, все остальное – «это не членство, это может быть статус наблюдателя, это что-то другое»

«Наши украинские друзья любят порассуждать на тему присоединения «3+1» и так далее. «3+1» не будет. Или все, или ничего», - подчеркнул Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза.

6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза. Он отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».