Переговоры с Россией: Зеленский раскрыл, через сколько дней возобновится процесс

В настоящее время все стороны взяли паузу для подробных обсуждений.

Украина в течение 10 дней должна обсудить с представителями США дальнейшие планы относительно мирных переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

"У нас была встреча с президентом США. Мы обсудили общие вопросы. После этого наши переговорные группы провели отдельную длительную встречу, на которой обсудили соответствующие детали. Договоренность следующая: мы проинформируем и обсудим эти детали с европейской стороной. Американцы поговорят с россиянами. И через 10 дней вернемся с тем или иным мнением и с результатом", – пояснил Зеленский.

Мирные переговоры: новости

Напомним, ранее о возвращении к формату трехсторонних переговоров заявляли и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что эти переговоры должны возобновиться "в ближайшей перспективе".

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Несмотря на это, в Кремле отвергают возможную результативность этих переговоров. Песков, в частности, заявлял, что на данный момент предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Он также отверг возможность трехсторонней встречи с участием лидеров Украины, США и РФ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что реальная возможность для встречи с Путиным может появиться в Майами во время саммита G20 в декабре. Он также заявил, что Украина поддержит такой формат встречи.

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